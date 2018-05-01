У жителей дома на ул. Попова появился шанс отремонтировать крышу

Жители дома № 38 на ул. Попова в Пензе более десяти лет не могут отремонтировать протекающую крышу. По данному факту провели проверку.

Выяснилось, что крыша нуждается в капремонте, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«В соответствии с утвержденной программой капитального ремонта дома, срок проведения работ установлен в 2026 году. Для его переноса собственникам необходимо предоставить протокол общего собрания о принятии данного решения и экспертизу специализированной организации о необходимости переноса начала ремонтных мероприятий», — пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.

Когда пензенцы соберут документы, они смогут обратиться в управление ЖКХ г. Пензы по адресу: улица Некрасова, 34, (т. 422−636) для подготовки заявки на перенос сроков капремонта.