У жителей дома на ул. Попова появился шанс отремонтировать крышу

Выяснилось, что крыша нуждается в капремонте, сообщает пресс-служба горадминистрации.
«В соответствии с утвержденной программой капитального ремонта дома, срок проведения работ установлен в 2026 году. Для его переноса собственникам необходимо предоставить протокол общего собрания о принятии данного решения и экспертизу специализированной организации о необходимости переноса начала ремонтных мероприятий», — пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.
Когда пензенцы соберут документы, они смогут обратиться в управление ЖКХ г. Пензы по адресу: улица Некрасова, 34, (т. 422−636) для подготовки заявки на перенос сроков капремонта.