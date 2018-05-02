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В Пензе приводят в порядок сквер «Журавли»

2 мая в 10:04 530 просмотров
«Журавли», где пройдет празднование Дня Победы.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев утром 2 мая проверил благоустройство сквера «Журавли», где пройдет празднование Дня Победы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, идет покраска цепей ограждения, уборка мусора.

Виктор Кувайцев поручил привести в порядок клумбы, покрасить опоры освещения, барьерные ограждения на улице Карпинского.

Глава администрации также обратил внимание управления культуры на то, что нужно покрасить минисцену, обновить георгиевские ленточки на стенде с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Рекламная служба должна заменить испорченные QR- коды на экспонатах Музея военной техники под открытым небом.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prokontroliroval_blagoustroystvo_skvera_zhuravli6572567/, http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_prokontroliroval_blagoustroystvo_skvera_zhuravli6572567/

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