В Пензе приводят в порядок сквер «Журавли»

Как сообщает пресс-служба городской администрации, идет покраска цепей ограждения, уборка мусора.

Виктор Кувайцев поручил привести в порядок клумбы, покрасить опоры освещения, барьерные ограждения на улице Карпинского.

Глава администрации также обратил внимание управления культуры на то, что нужно покрасить минисцену, обновить георгиевские ленточки на стенде с фотографиями участников Великой Отечественной войны. Рекламная служба должна заменить испорченные QR- коды на экспонатах Музея военной техники под открытым небом.