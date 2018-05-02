Экс-депутат выступила за запрет компьютерных игр для детей

Она уверена, что вход в игру должен осуществляться по паспорту. Такое предложение вызвано ростом случаев насилия и агрессии среди детей.
Актриса также считает, что полный запрет доступа в Интернет не имеет смысла, пишет 360tv.ru.
|
Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова предложила запретить несовершеннолетним доступ к компьютерным играм.
Она уверена, что вход в игру должен осуществляться по паспорту. Такое предложение вызвано ростом случаев насилия и агрессии среди детей.
Актриса также считает, что полный запрет доступа в Интернет не имеет смысла, пишет 360tv.ru.