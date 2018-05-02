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Экс-депутат выступила за запрет компьютерных игр для детей

2 мая в 11:31 482 просмотра
, актриса Мария Кожевникова предложила запретить несовершеннолетним доступ к компьютерным играм.

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Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова предложила запретить несовершеннолетним доступ к компьютерным играм.

Она уверена, что вход в игру должен осуществляться по паспорту. Такое предложение вызвано ростом случаев насилия и агрессии среди детей.

Актриса также считает, что полный запрет доступа в Интернет не имеет смысла, пишет 360tv.ru.


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