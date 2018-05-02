Детскую поликлинику в Арбеково должны сдать в этом году

По словам застройщика, стоимость квадратного метра составит около 60 тысяч рублей. Поликлиника будет сдана под ключ.
Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков отметил, что микрорайон остро нуждается в детской поликлинике — здесь проживают около 16 тысяч несовершеннолетних. В пристрое удобно расположится регистратура, колясочная и другие необходимые помещения.
«Здесь удобный двор, фасадная часть хорошая получится. Для Арбеково это будет закрытием серьезной проблемы», — сказал министр.
Губернатор поручил доработать проект с учетом замечаний и изменений в законодательстве. Учреждение должно открыться уже в этом году.
«В этом году мы должны поликлинику сдать. Застройщик обещал успеть», — сказал глава региона, подчеркнув, что для совершенствования проекта можно пригласить экспертов из Москвы.
Владимир Стрючков ответил, что куратор у нашего региона есть — с ним и проведут консультацию. Стоит отметить, что с просьбой об открытии больницы к главе региона и местной власти неоднократно обращались местные жители.
Напомним, ранее Иван Белозерцев провел рабочее совещание в ЖК «Чистые пруды», чтобы решить проблему застройки микрорайона.