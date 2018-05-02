Детскую поликлинику в Арбеково должны сдать в этом году

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 мая посетил Дальнее Арбеково и осмотрел помещения, в которых предлагается открыть детскую поликлинику.

По словам застройщика, стоимость квадратного метра составит около 60 тысяч рублей. Поликлиника будет сдана под ключ.

Министр здравоохранения региона Владимир Стрючков отметил, что микрорайон остро нуждается в детской поликлинике — здесь проживают около 16 тысяч несовершеннолетних. В пристрое удобно расположится регистратура, колясочная и другие необходимые помещения.

«Здесь удобный двор, фасадная часть хорошая получится. Для Арбеково это будет закрытием серьезной проблемы», — сказал министр.

Губернатор поручил доработать проект с учетом замечаний и изменений в законодательстве. Учреждение должно открыться уже в этом году.

«В этом году мы должны поликлинику сдать. Застройщик обещал успеть», — сказал глава региона, подчеркнув, что для совершенствования проекта можно пригласить экспертов из Москвы.

Владимир Стрючков ответил, что куратор у нашего региона есть — с ним и проведут консультацию. Стоит отметить, что с просьбой об открытии больницы к главе региона и местной власти неоднократно обращались местные жители.

Напомним, ранее Иван Белозерцев провел рабочее совещание в ЖК «Чистые пруды», чтобы решить проблему застройки микрорайона.