В Пензе строительство школы на Шуисте идет по графику

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 мая посетил стройплощадку школы на Шуисте и площадку в шестом и седьмом микрорайоне Арбеково, где планируется возведение нового образовательного учреждения.

Главе региона доложили, что строительство школы на Шуисте идет по графику. Качество работ претензий не вызывает, так как его постоянно контролируют.

При осмотре площадки под школу в Арбеково губернатор рекомендовал застройщику вместе с муниципальной властью приступать к разработке проекта в ближайшее время. Это необходимо для развития микрорайона. Также Иван Белозерцев раскритиковал колористическое оформление домов, посоветовав сделать его более привлекательным.

Напомним, ранее губернатор посетил стройплощадку ЖК «Чистые пруды» и осмотрел помещение под детскую поликлинику в Арбеково.