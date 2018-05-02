Как выглядит пензенский Jazz May в цифрах?
Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Олег Мосеев: Тарханы и «Джаз май» — это здорово, но нужны новые бренды
Вам будет интересно
Наши новости
Пенза и Саранск в рамках ЧМ налаживают туристическое сотрудничество
В Терновке протаранили вылетевшую на перекресток машину
В Пензе система «Меркурий» позволит контролировать качество сельхозпродукции
Посетители регионального УФССП получили консультацию врачей
В Пензе цветочные композиции к ЧМ появятся после 15 мая
В Пензе на школе № 7 установят мемориальную доску Ядренцеву
Детскую поликлинику в Арбеково должны сдать в этом году
В Пензе приводят в порядок сквер «Журавли»
В Пензе 7 мая начнут высаживать цветы ко Дню Победы
Пензенцу стыдно перед туристами за светофор на ул. Пушкина

В Пензе строительство школы на Шуисте идет по графику

2 мая в 13:29 398 просмотров
, где планируется возведение нового образовательного учреждения.

" data-title="В Пензе строительство школы на Шуисте идет по графику — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 2 мая посетил стройплощадку школы на Шуисте и площадку в шестом и седьмом микрорайоне Арбеково, где планируется возведение нового образовательного учреждения.

Главе региона доложили, что строительство школы на Шуисте идет по графику. Качество работ претензий не вызывает, так как его постоянно контролируют.

При осмотре площадки под школу в Арбеково губернатор рекомендовал застройщику вместе с муниципальной властью приступать к разработке проекта в ближайшее время. Это необходимо для развития микрорайона. Также Иван Белозерцев раскритиковал колористическое оформление домов, посоветовав сделать его более привлекательным.

Напомним, ранее губернатор посетил стройплощадку ЖК «Чистые пруды» и осмотрел помещение под детскую поликлинику в Арбеково.

Фотография: фото Юлии Кадниковой

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...