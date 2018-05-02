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В Пензе на школе № 7 установят мемориальную доску Ядренцеву

2 мая в 14:19 356 просмотров

В Пензе на школе № 7 появится мемориальная доска хоккеисту и прославленному тренеру Василию Ядренцеву.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Василий Иванович Ядренцев выступал за команды «Труд» и «Дизелист» (был его капитаном). Карьеру игрока закончил в 1968 году. С 1969 года работал тренером в детской спортивной школе, которую затем возглавил. Десять лет тренировал молодежную сборную СССР. В 1983 году его воспитанники выиграли Чемпионат Европы в Норвегии. Среди прославленных учеников Ядренцева — Василий Первухин, Александр Кожевников, Андрей Воробьев, Александр Брыкин и другие.


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