В Пензе на школе № 7 установят мемориальную доску Ядренцеву

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Василий Иванович Ядренцев выступал за команды «Труд» и «Дизелист» (был его капитаном). Карьеру игрока закончил в 1968 году. С 1969 года работал тренером в детской спортивной школе, которую затем возглавил. Десять лет тренировал молодежную сборную СССР. В 1983 году его воспитанники выиграли Чемпионат Европы в Норвегии. Среди прославленных учеников Ядренцева — Василий Первухин, Александр Кожевников, Андрей Воробьев, Александр Брыкин и другие.