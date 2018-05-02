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В Терновке протаранили вылетевшую на перекресток машину

2 мая в 16:48 350 просмотров
, как на полном ходу протаранили ВАЗ.

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В Пензе в Сети появилось видео аварии на перекрестке в Терновке. Камера видеонаблюдения сняла, как на полном ходу протаранили ВАЗ.

Судя по представленным кадрам, легковушка, скорее всего, выскочила на перекресток на «красный».

Протаранившее легковушку авто перевернулось. Официальной информации о случившемся и пострадавших нет.

Фотография: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=nULIrXuFCig

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