В Терновке протаранили вылетевшую на перекресток машину

Судя по представленным кадрам, легковушка, скорее всего, выскочила на перекресток на «красный».
Протаранившее легковушку авто перевернулось. Официальной информации о случившемся и пострадавших нет.
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В Пензе в Сети появилось видео аварии на перекрестке в Терновке. Камера видеонаблюдения сняла, как на полном ходу протаранили ВАЗ.
Судя по представленным кадрам, легковушка, скорее всего, выскочила на перекресток на «красный».
Протаранившее легковушку авто перевернулось. Официальной информации о случившемся и пострадавших нет.