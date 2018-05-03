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Утром на ул. Кижеватова загорелось авто

3 мая в 09:11 548 просмотров

Утром 3 мая в Пензе на ул. Кижеватова произошел пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 5.29 загорелся автомобиль Mitsubishi. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар с помощью спецтехники тушили пять сотрудников МЧС. По данному факту идет проверка.

Фотография: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6850205/

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