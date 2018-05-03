Утром на ул. Кижеватова загорелось авто

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 5.29 загорелся автомобиль Mitsubishi. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пожар с помощью спецтехники тушили пять сотрудников МЧС. По данному факту идет проверка.
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Утром 3 мая в Пензе на ул. Кижеватова произошел пожар.
Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в 5.29 загорелся автомобиль Mitsubishi. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пожар с помощью спецтехники тушили пять сотрудников МЧС. По данному факту идет проверка.