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В России за завышение цен на лекарства начнут штрафовать

3 мая в 09:49 286 просмотров
, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты (ЖВЛП), введут санкции, сообщают «Известия».

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Для аптекарей и производителей лекарств, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты (ЖВЛП), введут санкции, сообщают «Известия».

Минздрав предложил штрафовать должностных лиц на 50 тысяч рублей, а юридических — на сумму, которая в два раза превышает полученную выручку. Проект федерального закона о штрафах уже подготовлен.

В список ЖВЛП входит более 700 лекарств — от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов. Цены на них регулирует государство, однако проверки Генпрокуратуры в предыдущие годы выявили завышение цен на данную категорию лекарств по всей России.

При этом денежного наказания за подобное нарушение до сих пор не существовало.


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