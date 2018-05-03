В Пензе открыта регистрация на форум «Сурские ласточки»

Открыта регистрация на участие в региональном молодежном образовательном форуме «Сурские ласточки» (18+) в автоматизированной информационной системе АИС «Молодежь России» .

Как сообщает пресс-центр облправительства, форум пройдет с 15 по 17 мая в санатории «Березовая роща». В нем могут принять участие молодые люди от 18 до 30 лет: студенты и преподаватели образовательных организаций, вузов, молодые ученые, предприниматели, работающая молодежь и представители молодежных движений, органов студенческого самоуправления, молодежных совещательных органов.

В рамках мероприятия пройдут образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы, спортивные игры.

Форум будет включать в себя работу четырех тематических смен:

— «Предприниматели и инноваторы»;

— «Социальные инициативы и НКО»;

— «Творчество и здоровый образ жизни»;

— «МЫ — Россияне».

«Основной целью форума является создание площадки, на которой любой молодой человек и (или) команда молодых людей могут продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий потенциал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку», — сообщили в пресс-центре.

Регистрация доступна до 11 мая. Заявки пройдут конкурсный отбор.