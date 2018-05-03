Как выглядит пензенский Jazz May в цифрах?
Открытый кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской агломерации хотят установить 860 дорожных знаков
В «Пензаэнерго» определили лучшие рабочие бригады
В центре Пензы провалился асфальт
Исповедь алкоголика. Как в Пензе учат жить в трезвости
Пенза и Саранск в рамках ЧМ налаживают туристическое сотрудничество
В Терновке протаранили вылетевшую на перекресток машину
В Пензе система «Меркурий» позволит контролировать качество сельхозпродукции
Посетители регионального УФССП получили консультацию врачей
В Пензе цветочные композиции к ЧМ появятся после 15 мая
В Пензе на школе № 7 установят мемориальную доску Ядренцеву

В Пензе открыта регистрация на форум «Сурские ласточки»

3 мая в 10:39 260 просмотров
«Сурские ласточки» (18+) в автоматизированной информационной системе АИС «Молодежь России».

" data-title="В Пензе открыта регистрация на форум «Сурские ласточки» — Пенза-пресс, рунет за день">

Открыта регистрация на участие в региональном молодежном образовательном форуме «Сурские ласточки» (18+) в автоматизированной информационной системе АИС «Молодежь России».

Как сообщает пресс-центр облправительства, форум пройдет с 15 по 17 мая в санатории «Березовая роща». В нем могут принять участие молодые люди от 18 до 30 лет: студенты и преподаватели образовательных организаций, вузов, молодые ученые, предприниматели, работающая молодежь и представители молодежных движений, органов студенческого самоуправления, молодежных совещательных органов.

В рамках мероприятия пройдут образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы, спортивные игры.

Форум будет включать в себя работу четырех тематических смен:

— «Предприниматели и инноваторы»;

— «Социальные инициативы и НКО»;

— «Творчество и здоровый образ жизни»;

— «МЫ — Россияне».

«Основной целью форума является создание площадки, на которой любой молодой человек и (или) команда молодых людей могут продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий потенциал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку», — сообщили в пресс-центре.

Регистрация доступна до 11 мая. Заявки пройдут конкурсный отбор.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...