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Отсутствие домашних животных влияет на психическое состояние — ученые

3 мая в 11:06 204 просмотра
, что микроорганизмы, передающиеся от домашних питомцев людям, позволяют им быть более приспособленными к стрессовым ситуациям, сообщает Life.ru.

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Ученые выяснили, что микроорганизмы, передающиеся от домашних питомцев людям, позволяют им быть более приспособленными к стрессовым ситуациям, сообщает Life.ru.

Исследователи выяснили, что на психическом состоянии городских жителей может сказаться отсутствие домашнего животного.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 40 человек от 20 до 40 лет. Причем половина из них выросла на ферме, а другая половина — в городской среде, без питомцев.

Во время исследования нужно было заниматься решением математической задачи на время. Чтобы изучить реакцию иммунитета, у мужчин брали пробы крови и слюны за пять минут до тестирования, а также через 15, 60, 90 и 120 минут после него.

Выяснилось, что у живших на ферме людей реакция организма на стресс была спокойнее, чем у горожан.

По мнению ученых, микроорганизмы, передающиеся от домашних питомцев людям, позволяют им быть более приспособленными к стрессовым ситуациям и, соответственно, снижают риск развития психических расстройств и болезней.


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