Пензенец в составе сборной выступит в Дании на ЧМ по хоккею

Как сообщается на официальном сайте национальной федерации хоккея, россияне опробовали датский лед первыми.
«Первыми тяжело проверять лед — видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше», — отметил старший тренер Алексей Жамнов.
По данным пресс-службы ФХР, Сергей Андронов (представитель ЦСКА) тренировался в связке с Максимом Мамиными и Максимом Шалуновым. Однако пока неясно, в каком составе команда выйдет на лед 4 мая.
«Огласим состав за два часа до первой игры — до последнего будем его обдумывать», — отметил Алексей Жамнов.
Первый матч «красная машина» проведет 4 мая против сборной Франции (0+).
Напомним, Сергей Андронов — действующий олимпийский чемпион. Его успехи высоко оценили на родине.
Возрастные ограничения на матчи — 0+.