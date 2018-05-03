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Пензенец в составе сборной выступит в Дании на ЧМ по хоккею

3 мая в 11:40 238 просмотров

Воспитанник пензенской школы хоккея Сергей Андронов в составе сборной России поборется за титул чемпиона мира в Дании. Он уже принял участие в первой тренировке.

Как сообщается на официальном сайте национальной федерации хоккея, россияне опробовали датский лед первыми.

«Первыми тяжело проверять лед — видно, что он еще мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше», — отметил старший тренер Алексей Жамнов.

По данным пресс-службы ФХР, Сергей Андронов (представитель ЦСКА) тренировался в связке с Максимом Мамиными и Максимом Шалуновым. Однако пока неясно, в каком составе команда выйдет на лед 4 мая.

«Огласим состав за два часа до первой игры — до последнего будем его обдумывать», — отметил Алексей Жамнов.

Первый матч «красная машина» проведет 4 мая против сборной Франции (0+).

Напомним, Сергей Андронов — действующий олимпийский чемпион. Его успехи высоко оценили на родине.

Возрастные ограничения на матчи — 0+.

Фотография: скриншот - http://fhr.ru/calendar/, http://fhr.ru/news/item/37963/

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