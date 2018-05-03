В «Пензаэнерго» определили лучшие рабочие бригады

На базе учебно-тренировочного полигона регионального производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» состоялось совещание руководителей участков балансов и учета электроэнергии, бригад мастеров по учету электроэнергии, а также бригад контролеров районов электрических сетей.

На мероприятии обсудили результаты и методики работы по учету электроэнергии, рассмотрели вопросы по борьбе с потерями в электрических сетях и проверили знания и практические навыки.

По итогам работы в 2017 году «Пензаэнерго» признали лучшим среди филиалов «МРСК Волги» в борьбе с потерями электроэнергии в электрических сетях напряжением 0,4−20 кВ.

«Снижение потерь в распределительных сетях является одним из приоритетных направлений нашей работы. Мы уделяем пристальное внимание состоянию приборов учета электроэнергии и выявлению попыток внести изменения в их работу. Для нас очень важно свести потери электроэнергии к минимуму и улучшить качество электроснабжения наших потребителей», — подчеркнул директор филиала «Пензаэнерго» Игорь Толбин.

Во время практической части совещания бригадам мастеров по учету электроэнергии и бригадам контролеров РЭС предстояло пройти несколько испытаний. Энергетики проверили свои знания действующих правил, инструкций и норм, пройдя компьютерный тест. Затем им предстояло продемонстрировать умение оказывать первую помощь пострадавшему от действия электрического тока. В роли потерпевшего был реанимационный тренажер-манекен.

Самым ответственным этапом для бригад мастеров и контролеров стало проведение настройки, устранение дефектов работоспособности системы РиМ на учебном стенде, а также обследование измерительных комплексов и выявление безучетного потребления электроэнергии. Впервые за шесть лет проведения совещания последний вид работ был проведен непосредственного у потребителей бытового сектора. Для этого бригады направились в поселок Рамзай, находящийся недалеко от Пензы, где для каждой из групп был отведен свой участок распределительной сети.

В итоге оценочная комиссия постановила, что лучше всех справились с испытаниями энергетики Кузнецкого ПО, на втором месте — бригада Нижнеломовского ПО, на третьем — Сердобское ПО.