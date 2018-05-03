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В Мокшанском районе фура насмерть сбила пенсионера

3 мая в 12:03 226 просмотров

В Мокшанском районе Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия произошла 2 мая в 15.39. На 584 километре трассы М-5 «Урал» фура Scania, за рулем которой был 47-летний водитель, сбила 72-летнего мужчину. В результате пенсионер от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.


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