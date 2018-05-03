В Пензенской агломерации хотят установить 860 дорожных знаков

Участники мероприятия рассмотрели вопросы подготовки перечня объектов ремонта на 2019 год, а также проведения аукционов и заключения контрактов с подрядными организациями.
На территории Пензенской агломерации заключили контракты по всем объектам ремонта, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
Подрядные организации приступили к ремонту улично-дорожной сети. Проводятся работы по фрезерованию дорожного полотна, демонтажу и установке бортового камня, устройству заездных карманов.
Помимо ремонта самого дорожного полотна, в агломерации предполагается установить 860 дорожных знаков, 3740 погонных метров барьеров, восстановить 37 светофоров и два автопавильона. Также будут приведены в нормативное состояние 12 водопропускных труб, 20 579 погонных метров тротуаров и устроено 600 метров искусственного освещения.