Глава города поздравил пензенцев со Всемирным днем свободы печати

«В современной жизни мы не можем представить нашу действительность без газет, журналов, радио, телевидения, интернет-сайтов. Средства массовой информации не только рассказывают людям о событиях, происходящих в мире, но и активно участвуют в формировании общественного мнения. Для множества людей СМИ являются авторитетными советчиками и собеседниками, и от степени объективности и профессионализма корреспондентов во многом зависит то, как конкретное событие будет воспринято людьми.

В пензенских средствах массовой информации работает большое количество настоящих профессионалов — людей, которые хорошо разбираются в своем деле и обладают не только литературным даром, но и высокими моральными принципами.

Я искренне благодарю всех сотрудников средств массовой информации Пензы за добросовестный труд, преданность работе, самоотверженность и настойчивость в достижении поставленных целей. Спасибо вам за оперативное и объективное освещение деятельности Пензенской городской Думы и жизни города Пензы! Продолжайте славные традиции отечественной журналистики, демонстрируйте пример честности, объективности и непредвзятости», — говорится в поздравлении.

Валерий Савельев пожелал представителям СМИ здоровья, счастья, мира, добра и благополучия и неиссякаемого вдохновения, сообщает пресс-служба Пензенской городской Думы.