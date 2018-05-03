От чего возрастает риск сердечных приступов

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых актуальных проблем в мире.

Главный орган в сердечно-сосудистой системе — сердце, функция которого заключается в том, чтобы качать кровь по всему организму, перенося питательные элементы, кислород, гормоны и другие вещества в соответствующие органы и ткани.

Человек живет, пока бьется его сердце. И каждому из нас хотелось бы жить долго и счастливо, поэтому необходимо как можно раньше задуматься о профилактике сердечно-сосудистых болезней.

Самыми распространенными и опасными заболеваниями сердца и сосудов являются: нарушение ритма и проводимости, воспалительные заболевания сердца (эндокардит, миокардит, перикардит), инсульт, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, артериальная гипертензия, поражение сосудов сердца, сердечная астма, гипертрофия миокарда.

Возникновение заболеваний сердца связано с определенными причинами. На одни из них человек не может влиять, на другие — может.

Факторы, влияющие на заболевания сердца и сосудов:

1. Наследственность играет большую роль в возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы. Люди, которые имеют предрасположенность к нарушению работы сердца, должны более тщательно следить за своим здоровьем.

2. Люди с избыточным весом страдают от нарушения работы сердца намного чаще, чем те, кто следит за своим весом. Лишний вес является нагрузкой на организм человека, особенно на сердце. При повышенной массе тела сама сердечная мышца теряет необходимую силу и упругость. К тому же работать сердце должно больше, так как объем перегоняемой крови увеличивается с ростом веса тела. На стенках сосудов у тучных людей оседает «плохой» холестерин, создавая опасные скопления и препятствия для тока крови, провоцируя развитие инфаркта.

3. Очень вреден ежедневный хронический стресс. Он возникает тогда, когда на нас длительно воздействует травмирующий фактор: проблемы на работе, в семье. Под его постоянным влиянием возможности к приспособлению истощаются, нарушаются важные функции организма, снижается иммунитет, происходят сбои в работе внутренних органов, в том числе — в сердечно-сосудистой системе. Впоследствии могут развиться гипертония, ишемическая болезнь сердца, инсульт.

4. Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают от заболеваний сердца намного чаще, чем те, кто занимается спортом. Для того, чтобы мышцы были в тонусе и не подводили в критические моменты, их нужно постоянно тренировать. В полной мере это относится и к сердечной мышце — регулярные физические нагрузки отлично снижают риск возникновения многих заболеваний сердца. Хорошо подходит езда на велосипеде, быстрая ходьба, плавание.

5. Дефицит сна приводит к гормональному дисбалансу, что негативно влияет на состояние здоровья сердца. Идеальным считается семи- или восьмичасовой сон.

6. Несмотря на то, что люди знают об отрицательном влиянии соли на организм, они продолжают ее употреблять в неограниченных количествах. Однако стоит знать, что соль провоцирует развитие гипертонии и превращается в бомбу замедленного действия.