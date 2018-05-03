В Пензе на ул. Калинина в маршрутке сгорел мужчина

В Пензе следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины при возгорании микроавтобуса на улице Калинина утром 3 мая.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в шесть часов утра. На улице Калинина сгорела «ГАЗель». Огонь уничтожил кабину автомобиля. После того, как сотрудники МЧС потушили пожар, на водительском сидении маршрутки обнаружили тело мужчины.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки машины. Телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, у погибшего не обнаружено. Личность мужчины устанавливается», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время следователи высняют все обстоятельства произошедшего.