Почему реформы образования нуждаются в доработке. Интервью со Станиславом Климиным
От чего возрастает риск сердечных приступов
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
Среди россиян зафиксировали максимальный уровень счастья
РЕН ТВ проведет фестиваль на Триумфальной площади
Саратовцы получили награды окружного конкурса сувениров
В России будут маркировать одежду, духи и шины
Инженеры разработали устройство для аэрофобов
Отсутствие домашних животных влияет на психическое состояние — ученые
Глава Минкомсвязи не исключает блокировки Viber вслед за Telegram
В России за завышение цен на лекарства начнут штрафовать
Экс-депутат выступила за запрет компьютерных игр для детей
У миллионов россиян вырастут зарплаты

Ученые выяснили, когда люди смогут победить старение

3 мая в 15:18 418 просмотров
, когда люди смогут победить старение и различные серьезные болезни, приводящие к смерти. Как пояснили «Аргументы Недели», исследователям-генетикам удалось создать клетку, способную устоять перед вирусами и радиацией.

" data-title="Ученые выяснили, когда люди смогут победить старение — Пенза-пресс, рунет за день">

Ученые выяснили, когда люди смогут победить старение и различные серьезные болезни, приводящие к смерти. Как пояснили «Аргументы Недели», исследователям-генетикам удалось создать клетку, способную устоять перед вирусами и радиацией.

Ведущие генетики из Genome Project заявили, что уже через 10 лет возможно создание клеток, неуязвимых к вирусам, злокачественным новообразованиям, старению, радиации и замерзанию, сообщают РИА Новости.

Ученые провели опыт над клеткой бактерии кишечной палочки и рассказали, что над геномом бактерии было проделано 321 изменение, в результате которых она стала невосприимчивой к вирусам. Но генетики подчеркнули, что для того, чтобы перепрограммировать геном растения или млекопитающего, потребуется значительно больше усилий.

Профессор гарвардской медицинской школы Джорд Черч в интервью порталу Stat сказал, что перепрограммирование каждого белка в человеческом гене потребует 400 тысяч изменений. Американский генетик уточнил, что из 20 тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода).

Ученые уверены, что результатов можно будет добиться уже через 10 лет.

3 мая, 10.43 [ «Аргументы Недели» ]

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-3188289/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...