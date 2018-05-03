Ученые выяснили, когда люди смогут победить старение и различные серьезные болезни, приводящие к смерти. Как пояснили « Аргументы Недели », исследователям-генетикам удалось создать клетку, способную устоять перед вирусами и радиацией.

Ведущие генетики из Genome Project заявили, что уже через 10 лет возможно создание клеток, неуязвимых к вирусам, злокачественным новообразованиям, старению, радиации и замерзанию, сообщают РИА Новости.

Ученые провели опыт над клеткой бактерии кишечной палочки и рассказали, что над геномом бактерии было проделано 321 изменение, в результате которых она стала невосприимчивой к вирусам. Но генетики подчеркнули, что для того, чтобы перепрограммировать геном растения или млекопитающего, потребуется значительно больше усилий.

Профессор гарвардской медицинской школы Джорд Черч в интервью порталу Stat сказал, что перепрограммирование каждого белка в человеческом гене потребует 400 тысяч изменений. Американский генетик уточнил, что из 20 тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода).

Ученые уверены, что результатов можно будет добиться уже через 10 лет.

3 мая, 10.43 [ «Аргументы Недели» ]