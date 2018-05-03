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В мэрии Пензы обсудили снос домов, пожарную безопасность и благоустройство

3 мая в 15:26 372 просмотра
, на котором обсудил с подчиненными ряд важных вопросов.

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3 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел аппаратное совещание, на котором обсудил с подчиненными ряд важных вопросов.

Так, мэр поручил и. о. директора департамента ЖКХ города Денису Леонтьеву активизировать работу по сносу расселенных ветхих и аварийных домов, а управлению градостроительства и архитектуры — продолжить работу по формированию освобождающихся участков для продажи.

«Хотя работы ведутся в соответствие с графиком, следует ускорить темпы сноса. Чтобы на этих участках жители рядом стоящих домов не смогли устраивать стихийные свалки, в летнее время особенно, пока их не выкупил инвестор», — сказал Виктор Кувайцев.

Начальник управления по экономическому развитию Михаил Власов, в свою очередь, доложил о планах по дальнейшему использованию земельного участка рядом с СЗК «Дизель-Арена» для повышения эффективности использования муниципального имущества. Мэр поручил ответственным лицам подготовить план мероприятий по объекту.

Начальник управления по делам ГОЧС города Пензы Алексей Михайлов рассказал о ходе реализации мер противопожарной безопасности. В частности, чтобы не допустить возникновение непредвиденной ситуации, проводятся обходы потенциально опасных мест, кроме того, подходит к концу работа по уборке сухостоя, опашке местности, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов усилить разъяснительную работу с жителями частного сектора о необходимости содержания в надлежащем виде домовладений и соблюдения правил пожарной безопасности.

«К сожалению, жители частных домовладений порой, не считаясь с опасностью возгорания, занимаются приготовлением пищи на открытых мангалах у себя во дворах», — заметил он.

Собравшиеся обсудили и блок вопросов, связанных с благоустройством территорий в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. Глава администрации города напомнил, что субботник, который планировали 28 апреля, из-за плохой погоды перенесли на 5 мая.

«Нужно посмотреть, что необходимо сделать еще, что мы, может быть, упустили. Особенно необходимо обратить внимание на места, где запланировано проведение торжественных и праздничных мероприятий 8−9 мая», — сказал мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/soveshchanie_555/

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