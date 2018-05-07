В какой аптеке Пензы дешевле лекарства?

Информагентство составило список лекарств, которые встречаются практически во всех аптеках и пользуются особой популярностью у населения. В нашу «аптечку» вошли противовирусный препарат «Анаферон» (20 таб.), средство от кашля «Лазолван» (20 таб.), обезболивающее «Нурофен» (10 таб.), энтеросорбент «Энтеросгель» (паста, 225 гр.), противоаллергическое средство «Супрастин» (20 таб.) и витамины «Компливит» (60 таб.).
В мониторинге участвовали пять сетевых аптек: ОАО «Городские аптеки» (аптека № 89, ул. Калинина, 113), ОАО «Фармация», (аптека № 153ул. Калинина, 153), ООО «Аптекарь» (ул. Лобачевского, 8), сеть аптек «Вита» (ООО «Рона», ул. Калинина, 91), ООО «Фарм-Трейд» (ул. Калинина, 93).
Оказалось, что дешевле всего наша «аптечка» обойдется в сети «Вита»: ее стоимость составит 985 рублей. Экономия по сравнению с самым дорогим набором лекарств составит почти 300 рублей. На втором месте по дешевизне медикаментов — «Аптекарь», здесь на нашем наборе можно сэкономить около 147 рублей.
Предлагаем вам еще одну таблицу, в которой мы сравнили колебания цен на выбранные препараты.
|Лекарственный товар
|Минимальная цена
|Максимальная цена
|Разница в рублях
|Разница в процентах
|«Анаферон», 20 таб.
|189 руб.
|250 руб.
|61 руб.
|32,27%
|«Лазолван», 20 таб.
|150 руб.
|182 руб.
|32 руб.
|21,33%
|«Нурофен», 10 таб.
|71 руб.
|88 руб.
|17 руб.
|23,94%
|«Энтеросгель», 225 гр.
|344 руб.
|470 руб.
|126 руб.
|36,62%
|«Супрастин», 20 таб.
|105 руб.
|128 руб.
|23 руб.
|21,9%
|«Компливит», 60 таб.
|126 руб.
|195 руб.
|69 руб.
|54,76%
Сильнее всего в разных аптечных сетях отличаются цены на витамины (54,76%) и энтеросорбент (36,62%).
Мониторинг цен проводился 3 мая в период с 13 до 15 часов. Отметим, что цены могут отличаться не только в разных аптечных сетях, но и в пределах одной — все зависит от местоположения торговой точки, ее проходимости, величины арендной платы и режима работы.
Данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен на конкретные лекарства, список которых составили корреспонденты информагентства. Мы не исключаем, что, если бы в него были включены другие препараты, то это повлияло бы на итоговый результат исследования и место самой дешевой аптеки заняло бы учреждение из другой сети.