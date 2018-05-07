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В какой аптеке Пензы дешевле лекарства?

7 мая в 05:00 572 просмотра
, где таблетки обойдутся дешевле.

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Болеть нынче — дорогое удовольствие. И все же на покупке лекарств можно сэкономить немалые деньги: в разных аптечных сетях одни и те же препараты могут значительно отличаться в цене. ИА «Пенза-Пресс» решило выяснить, где таблетки обойдутся дешевле.

Информагентство составило список лекарств, которые встречаются практически во всех аптеках и пользуются особой популярностью у населения. В нашу «аптечку» вошли противовирусный препарат «Анаферон» (20 таб.), средство от кашля «Лазолван» (20 таб.), обезболивающее «Нурофен» (10 таб.), энтеросорбент «Энтеросгель» (паста, 225 гр.), противоаллергическое средство «Супрастин» (20 таб.) и витамины «Компливит» (60 таб.).

В мониторинге участвовали пять сетевых аптек: ОАО «Городские аптеки» (аптека № 89, ул. Калинина, 113), ОАО «Фармация», (аптека № 153ул. Калинина, 153), ООО «Аптекарь» (ул. Лобачевского, 8), сеть аптек «Вита» (ООО «Рона», ул. Калинина, 91), ООО «Фарм-Трейд» (ул. Калинина, 93).

Оказалось, что дешевле всего наша «аптечка» обойдется в сети «Вита»: ее стоимость составит 985 рублей. Экономия по сравнению с самым дорогим набором лекарств составит почти 300 рублей. На втором месте по дешевизне медикаментов — «Аптекарь», здесь на нашем наборе можно сэкономить около 147 рублей.

Предлагаем вам еще одну таблицу, в которой мы сравнили колебания цен на выбранные препараты.

Лекарственный товар Минимальная цена Максимальная цена Разница в рублях Разница в процентах
«Анаферон», 20 таб. 189 руб. 250 руб. 61 руб. 32,27%
«Лазолван», 20 таб. 150 руб. 182 руб. 32 руб. 21,33%
«Нурофен», 10 таб. 71 руб. 88 руб. 17 руб. 23,94%
«Энтеросгель», 225 гр. 344 руб. 470 руб. 126 руб. 36,62%
«Супрастин», 20 таб. 105 руб. 128 руб. 23 руб. 21,9%
«Компливит», 60 таб. 126 руб. 195 руб. 69 руб. 54,76%

Сильнее всего в разных аптечных сетях отличаются цены на витамины (54,76%) и энтеросорбент (36,62%).

Мониторинг цен проводился 3 мая в период с 13 до 15 часов. Отметим, что цены могут отличаться не только в разных аптечных сетях, но и в пределах одной — все зависит от местоположения торговой точки, ее проходимости, величины арендной платы и режима работы.

Данный материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен на конкретные лекарства, список которых составили корреспонденты информагентства. Мы не исключаем, что, если бы в него были включены другие препараты, то это повлияло бы на итоговый результат исследования и место самой дешевой аптеки заняло бы учреждение из другой сети.

Фотография: Фото Анны Балашовой, инфографика Галины Поповой

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