В России будут маркировать одежду, духи и шины

В России промаркируют около 70 позиций, среди них — детское питание, бытовая химия, одежда и духи.

Правительство России утвердило список товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке, сообщает Life.ru.

Это решение планируют реализовать уже в 2019 году. Свою маркировку получит вся табачная продукция, туалетная вода и текстильная продукция, включая постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, трикотажные блузки, пальто и полупальто, а также шины, фотоаппараты и пневматические ружья.

Ожидается, маркировка позволит создать систему, которая позволит отслеживать товары от производителя до конечного потребителя. В правительстве рассчитывают, что это позволит контролировать оборот и легальность происхождения товаров.

