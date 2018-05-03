Почему реформы образования нуждаются в доработке. Интервью со Станиславом Климиным
От чего возрастает риск сердечных приступов
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
Среди россиян зафиксировали максимальный уровень счастья
РЕН ТВ проведет фестиваль на Триумфальной площади
Саратовцы получили награды окружного конкурса сувениров
Ученые выяснили, когда люди смогут победить старение
Инженеры разработали устройство для аэрофобов
Отсутствие домашних животных влияет на психическое состояние — ученые
Глава Минкомсвязи не исключает блокировки Viber вслед за Telegram
В России за завышение цен на лекарства начнут штрафовать
Экс-депутат выступила за запрет компьютерных игр для детей
У миллионов россиян вырастут зарплаты

В России будут маркировать одежду, духи и шины

3 мая в 16:03 292 просмотра
, среди них — детское питание, бытовая химия, одежда и духи.

" data-title="В России будут маркировать одежду, духи и шины — Пенза-пресс, рунет за день">

В России промаркируют около 70 позиций, среди них — детское питание, бытовая химия, одежда и духи.

Правительство России утвердило список товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке, сообщает Life.ru.

Это решение планируют реализовать уже в 2019 году. Свою маркировку получит вся табачная продукция, туалетная вода и текстильная продукция, включая постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, трикотажные блузки, пальто и полупальто, а также шины, фотоаппараты и пневматические ружья.

Ожидается, маркировка позволит создать систему, которая позволит отслеживать товары от производителя до конечного потребителя. В правительстве рассчитывают, что это позволит контролировать оборот и легальность происхождения товаров.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...