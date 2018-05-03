Вековая липа в «Тарханах» вошла в финал всероссийского конкурса

Липа растет в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Ее возраст — 107 лет, она имеет высоту 25 метров.

«Величественное дерево расположено между барским домом, в котором жил Михаил Лермонтов, и церковью Марии Египетской. Все посетители музея непременно проходят под его кроной», — сообщается на сайте конкурса.

Оставить свой голос за дерево из Пензенской области можно здесь.

Среди других претендентов на звание «Дерево года» есть дубы, сосны и лириодендрон из Липецкой, Московской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Победитель российского этапа примет участие в международном конкурсе «Европейское дерево года».