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Вековая липа в «Тарханах» вошла в финал всероссийского конкурса

3 мая в 16:12 326 просмотров
(0+) «Российское дерево года», среди претендентов — липа в селе Лермонтово Пензенской области.

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Стартовало голосование (0+) «Российское дерево года», среди претендентов — липа в селе Лермонтово Пензенской области.

Липа растет в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Ее возраст — 107 лет, она имеет высоту 25 метров.

«Величественное дерево расположено между барским домом, в котором жил Михаил Лермонтов, и церковью Марии Египетской. Все посетители музея непременно проходят под его кроной», — сообщается на сайте конкурса.

Оставить свой голос за дерево из Пензенской области можно здесь.

Среди других претендентов на звание «Дерево года» есть дубы, сосны и лириодендрон из Липецкой, Московской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Победитель российского этапа примет участие в международном конкурсе «Европейское дерево года».


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