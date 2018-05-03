РЕН ТВ проведет фестиваль на Триумфальной площади

В этом году РЕН ТВ проведет ежегодный фестиваль программы «Военная тайна» в самом центре Москвы — на Триумфальной площади. Участники праздника окажутся в центре столичных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. По Тверской, вдоль площадки фестиваля, утром проедет техника Парада Победы, а днем пройдет Бессмертный полк.
Мероприятие телеканала РЕН ТВ продлится до вечернего салюта. Соведущими фестиваля станут популярные лица телеканала — Петр Марченко, Елена Лихоманова, Владимир Щеглов. В программе — военный оркестр, профессиональные танцоры в тематических костюмах и приглашенные гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии 40-х годов. На площадке будут раздавать воздушные шарики, праздничные открытки и значки.
На сцене РЕН ТВ будут выступать известные российские артисты: Сергей Галанин и группа «Серьга», группы «25/17» и «Юта», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец.
Главным событием фестиваля традиционно станет выступление Игоря Прокопенко. Он расскажет о подвигах советских солдат в ходе Великой Отечественной войны, о новых открытиях программы «Военная тайна», а также ответит на вопросы зрителей и проведет большую автограф-сессию.
«Приходите праздновать Победу. Приходите гордиться страной. Приходите радоваться весне. В этом году фестиваль «Военной тайны» пройдет в самом центре городских событий. У нас будет интересно — весь день», — сказал Игорь Прокопенко.
Гости праздника смогут выиграть призы в викторине РЕН ТВ. Вопросы будут задаваться и со сцены, и аниматорами в военной форме в толпе. Самых активных участников объявит Игорь Прокопенко.
В 22.00 в небе над Триумфальной площадью прогремит салют.
Ежегодный городской фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» приглашает всех желающих праздновать День Победы вместе — весь день с 12.00 до праздничного салюта.