РЕН ТВ проведет фестиваль на Триумфальной площади

9 мая на московской Триумфальной площади состоится фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» (0+), ежегодно собирающий десятки тысяч человек. Зрителей ждут выступления популярных групп, встреча с ведущим «Военной тайны» Игорем Прокопенко и розыгрыш призов.

В этом году РЕН ТВ проведет ежегодный фестиваль программы «Военная тайна» в самом центре Москвы — на Триумфальной площади. Участники праздника окажутся в центре столичных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. По Тверской, вдоль площадки фестиваля, утром проедет техника Парада Победы, а днем пройдет Бессмертный полк.

Мероприятие телеканала РЕН ТВ продлится до вечернего салюта. Соведущими фестиваля станут популярные лица телеканала — Петр Марченко, Елена Лихоманова, Владимир Щеглов. В программе — военный оркестр, профессиональные танцоры в тематических костюмах и приглашенные гармонисты, которые исполнят военные песни и мелодии 40-х годов. На площадке будут раздавать воздушные шарики, праздничные открытки и значки.

На сцене РЕН ТВ будут выступать известные российские артисты: Сергей Галанин и группа «Серьга», группы «25/17» и «Юта», Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец.

Главным событием фестиваля традиционно станет выступление Игоря Прокопенко. Он расскажет о подвигах советских солдат в ходе Великой Отечественной войны, о новых открытиях программы «Военная тайна», а также ответит на вопросы зрителей и проведет большую автограф-сессию.

«Приходите праздновать Победу. Приходите гордиться страной. Приходите радоваться весне. В этом году фестиваль «Военной тайны» пройдет в самом центре городских событий. У нас будет интересно — весь день», — сказал Игорь Прокопенко.

Гости праздника смогут выиграть призы в викторине РЕН ТВ. Вопросы будут задаваться и со сцены, и аниматорами в военной форме в толпе. Самых активных участников объявит Игорь Прокопенко.

В 22.00 в небе над Триумфальной площадью прогремит салют.

Ежегодный городской фестиваль РЕН ТВ «Военная тайна» приглашает всех желающих праздновать День Победы вместе — весь день с 12.00 до праздничного салюта.