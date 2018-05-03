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Президент назначил нового руководителя пензенского УМВД

3 мая в 17:48 382 просмотра

Полковник полиции Сергей Щеткин назначен руководителем УМВД России по Пензенской области.

Соответствующий указ подписал президент 3 мая. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, на посту руководителя регионального управления УМВД он сменил Юрия Рузляева, который ушел в отставку в феврале. До сегодняшнего дня его обязанности исполнял Вадим Ковтун.

Полковник полиции Сергей Михайлович Щеткин родился 21 января 1971 года в Новосибирской области. В органах внутренних дел — с ноября 1991 года. До назначения в Пензу занимал должность заместителя начальника управления МВД России — начальника полиции УМВД России по Магаданской области.

Фотография: https://49.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd/rukovodstvo

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