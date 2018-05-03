Президент назначил нового руководителя пензенского УМВД

Соответствующий указ подписал президент 3 мая. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, на посту руководителя регионального управления УМВД он сменил Юрия Рузляева, который ушел в отставку в феврале. До сегодняшнего дня его обязанности исполнял Вадим Ковтун.

Полковник полиции Сергей Михайлович Щеткин родился 21 января 1971 года в Новосибирской области. В органах внутренних дел — с ноября 1991 года. До назначения в Пензу занимал должность заместителя начальника управления МВД России — начальника полиции УМВД России по Магаданской области.