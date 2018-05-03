Среди россиян зафиксировали максимальный уровень счастья

Большинство россиян считают себя счастливыми. Это показал социологический опрос ВЦИОМ, восемь из десяти опрошенных подтвердили, что счастливы, сообщает 35media.ru.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на социологов, такой уровень счастья — максимальный за всю историю социологических наблюдений.

Как выяснилось, самыми счастливыми себя чувствуют молодые люди от 18 до 24 лет (87%), люди с высокими зарплатами (96%), пожилые люди в возрасте от 60 лет (79%). Среди малообеспеченных счастливыми себя чувствуют только 58% опрошенных.

Поводом для отличного настроения люди считают семью, детей, а также хорошую работу и здоровье. Во ВЦИОМ констатируют, что недовольство жизнью, в основном, связано с материальными проблемами. Выяснилось также, что люди стараются больше общаться с оптимистами, чем с пессимистами.