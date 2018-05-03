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Среди россиян зафиксировали максимальный уровень счастья

3 мая в 17:37 216 просмотров
, восемь из десяти опрошенных подтвердили, что счастливы, сообщает 35media.ru.

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Большинство россиян считают себя счастливыми. Это показал социологический опрос ВЦИОМ, восемь из десяти опрошенных подтвердили, что счастливы, сообщает 35media.ru.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на социологов, такой уровень счастья — максимальный за всю историю социологических наблюдений.

Как выяснилось, самыми счастливыми себя чувствуют молодые люди от 18 до 24 лет (87%), люди с высокими зарплатами (96%), пожилые люди в возрасте от 60 лет (79%). Среди малообеспеченных счастливыми себя чувствуют только 58% опрошенных.

Поводом для отличного настроения люди считают семью, детей, а также хорошую работу и здоровье. Во ВЦИОМ констатируют, что недовольство жизнью, в основном, связано с материальными проблемами. Выяснилось также, что люди стараются больше общаться с оптимистами, чем с пессимистами.


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