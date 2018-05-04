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Пензенцы приняли участие в акции «Посади лес» (видео)

3 мая в 19:42 206 просмотров
«Посади лес». На месте просек и участков, где погибли деревья, волонтеры вместе с пензенцами высадили несколько тысяч саженцев. Новый хвойный лес в рамках акции появился и в Ахунско-Ленинском лесничестве. Там восстановлением одной из площадок занялись несколько сотен горожан.

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Пензенская область присоединилась к проекту «Посади лес». На месте просек и участков, где погибли деревья, волонтеры вместе с пензенцами высадили несколько тысяч саженцев. Новый хвойный лес в рамках акции появился и в Ахунско-Ленинском лесничестве. Там восстановлением одной из площадок занялись несколько сотен горожан.

Сосны на любой вкус и цвет. Саженцы, которые росли под чутким взором лесничьих, готовы и сами стать частью леса. Здесь их больше 30 тысяч. Миссия у этих деревьев ответственная — в рамках проекта «Посади лес» они должны будут восстановить этот участок.

«Такими акциями приукрасим область. На территории Пензенского района мы, в рамках субботника, высадим порядка десяти тысяч лесных насаждений, чтобы жителям региона жилось комфортно и уютно», — рассказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Восстанавливать «легкие» региона в Ахунское Лесничество приехали не случайно. Огромный участок размером пять гектаров опустел несколько лет назад.

«Это ближайший от Пензы пункт, где были спилены деревья. Сегодня, чтобы возродить природу мы принимаем участие в этой акции», — сказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

В посадке деревьев приняли участие около 100 человек. Среди них — волонтеры, представители органов государственной власти, а также неравнодушные горожане. Отличительная черта акции — возраст участников: 90% - это пензенцы от 20 до 30 лет.

На посадку каждого деревца участникам потребовалось не более пяти минут. Через пару часов работа была завершена.

Акции по высадке деревьев пройдут во всех муниципалитетах. Для озеленения и благоустройства будут использовать саженцы основных лесообразующих пород, сообщает телеканал «Экспресс».


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