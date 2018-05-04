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Пензенцам представят композицию посвященную Победе (видео)

3 мая в 20:03 162 просмотра
«Нам никогда не позабыть» (12+).

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Рассказать о Великой Отечественной войне. С такой целью на малую сцену пензенского драматического театра поднялись молодые актеры. Они представили новую музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть» (12+).

В приглушенном свете малой сцены драматического театра звучали стихи о мужестве, долге и чести, песни о любви, семье и Родине. О ценностях, которые чтили наши бабушки, и дедушки актеры рассказали в музыкально-поэтической композиции «Нам никогда не позабыть». Постановка посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

«Тема Великой Отечественной войны — очень серьезная. И, с каждым годом, она, к сожалению, становится более актуальной. К примеру, 15−20 лет назад на Украине произошли идеологические изменения и что там получилось. Да и в Европе понятие Великой Отечественной войны совершенно другое, нежели было», — сказал художественный руководитель пензенского областного драматического театра им. Луначарского Сергей Казаков.

Со сцены прозвучали стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Давида Самойлова, песни Матвея Блантера, Константина Листова. Их исполнили молодые актеры, которые со сцены рассказали о суровых военных буднях. Декораций — по минимуму, а главных героев — не меньше десяти.

«Это было по желанию, никакой директивы сверху, но мы сразу откликнулись. Ребята сказали, что хотят сделать такую композицию, и все с удовольствием пришли, каждый внес что-то свое», — рассказала актриса пензенского областного драматического театра им. Луначарского Вера Дупенко.

На спектакль приглашают не только школьников, но и их родителей. На малой сцене постановку покажут 4 мая (12+). А в выходные — 5,6 мая и в День Победы композицию «Нам никогда не позабыть» можно будет увидеть на театральной площади (12+). Начало представлений — в 20.00, сообщает телеканал «Экспресс».


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