Пожарные тушили павильоны на ул. Суворова

Ночью в Пензе на ул. Суворова случился пожар.

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 4 мая в 2.11 вспыхнули металлические павильоны. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Пожар тушили пять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.