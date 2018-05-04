Пожарные тушили павильоны на ул. Суворова

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 4 мая в 2.11 вспыхнули металлические павильоны. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пожар тушили пять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.
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Ночью в Пензе на ул. Суворова случился пожар.
Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 4 мая в 2.11 вспыхнули металлические павильоны. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Пожар тушили пять сотрудников МЧС с помощью двух единиц спецтехники. По данному факту ведется проверка.