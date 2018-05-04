От саженцев до растений. В Пензе открылась ярмарка для дачников

4 мая в Пензе на площади Ленина развернулся фестиваль «Сезон уДачи» для местных дачников, садоводов и огородников (0+).

Как сообщает с места событий редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова, на ярмарке можно приобрести практически все для дачи: от семян и саженцев до одежды, товаров народного промысла и даже кур.

Также на сцене под открытым небом для пензенцев выступают творческие коллективы, исполняющие народные песни.

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, в фестивале принимают участие более 110 человек.

«Конечно, пришлось переносить мероприятие из-за дождя. Сегодня погода нормальная, надеемся, что горожане начнут просыпаться, подходить, после обеда появится народ, который на дачи едет. Работа будет продолжена и завтра. Так что приглашаем посетить ярмарку», — отметил он.

Министр рассказал об ассортименте товаров, которые можно приобрести на ярмарке.

«Здесь, в основном, пензенская продукция — семена, посадочный материал, саженцы, декоративные растения, кованые изделия, сооружения для дачи, инвентарь практически на любой вкус. Цены доступные», — сообщил Андрей Бурлаков.