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Пензенский форум «InnoMed-2018» посетят федеральные эксперты

4 мая в 09:31 200 просмотров
«InnoMed-2018».

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В Пензе 7 и 8 июня состоится межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2018».

В мероприятии (0+) примут участие руководители Минпрома, Минздрава, Минобрнауки России, а также федеральные и региональные эксперты от Государственной Думы РФ, фонда «Сколково», департамента здравоохранения Москвы, агентства стратегических инициатив, ассоциации организаций оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Тема форума — локализация производства медицинских изделий в Российской Федерации. Особое внимание будет уделено травматологии и ортопедии как наиболее динамично развивающимся областям современной медицины.

Также форум посетят представители органов госвласти, федеральных и региональных институтов развития, производителей и потребителей медицинской продукции, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений — всего более 500 участников из разных регионов страны и зарубежья.

В настоящее время продолжается регистрация на участие в форуме: http://innomed-forum.ru/registratsiya/. Программу можно посмотреть здесь.


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