Почему реформы образования нуждаются в доработке. Интервью со Станиславом Климиным
От чего возрастает риск сердечных приступов
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
От саженцев до растений. В Пензе открылась ярмарка для дачников
Пензенский форум «InnoMed-2018» посетят федеральные эксперты
Погода в Пензе на 4 мая
Пензенцы приняли участие в акции «Посади лес»
В Пензенской области за праздники задержали более 100 пьяных водителей
Президент назначил нового руководителя пензенского УМВД
Пензенскую медразработку отметили на международном конгрессе
Вековая липа в «Тарханах» вошла в финал всероссийского конкурса
В мэрии Пензы обсудили снос домов, пожарную безопасность и благоустройство
В Пензе проверят, куда утекают доходы спортучреждений

В Пензе на 9 Мая за каждым ветераном закрепят сопровождающего

4 мая в 09:42 140 просмотров

В Пензе прошло совещание по поводу проведения торжеств в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Виктор Кувайцев особое внимание уделил обеспечению безопасности граждан в местах их массового скопления.

«Только четкое взаимодействие всех структур позволит нам достичь этой цели и успешно, без происшествий, встретить День Победы», — нацелил на совместную работу собравшихся Виктор Кувайцев.

Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов сообщил, что подготовлены схемы организации дорожного движения в праздничные дни. Также согласовано количество и места установки рамочных металлодетекторов и переносных турникетов. В целях безопасности у Монумента боевой и трудовой Славы предусмотрено перекрытие автодорог по улицам Коммунистической, Карпинского, Луначарского, Ленина и проспекту Победы большегрузным транспортом и автобусами большой вместимости. На Юбилейной площади запланированы аналогичные мероприятия.

«Для обеспечения безопасности жителей и гостей города в праздничные дни помощь сотрудникам полиции будут оказывать народные дружинники. 9 мая на памятнике Победы будет задействовано 100 человек, в вечернее время на Юбилейной площади — 40 членов народной дружин», — рассказал он.

В ходе обсуждения организационных моментов, глава администрации города Пензы подчеркнул, что ветеранов нужно окружить особой заботой и вниманием, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«За каждым ветераном закрепить ответственных лиц, которые будут сопровождать главных героев праздника на протяжении всех событий, от дома до дома», — поставил задачу Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_vzaimodeystvie_vsekh_struktur_pozvolit_uspeshno_vstretit_den_pobedy/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...