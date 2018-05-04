В Пензе на 9 Мая за каждым ветераном закрепят сопровождающего

В Пензе прошло совещание по поводу проведения торжеств в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Виктор Кувайцев особое внимание уделил обеспечению безопасности граждан в местах их массового скопления.

«Только четкое взаимодействие всех структур позволит нам достичь этой цели и успешно, без происшествий, встретить День Победы», — нацелил на совместную работу собравшихся Виктор Кувайцев.

Начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями администрации Пензы Олег Викулов сообщил, что подготовлены схемы организации дорожного движения в праздничные дни. Также согласовано количество и места установки рамочных металлодетекторов и переносных турникетов. В целях безопасности у Монумента боевой и трудовой Славы предусмотрено перекрытие автодорог по улицам Коммунистической, Карпинского, Луначарского, Ленина и проспекту Победы большегрузным транспортом и автобусами большой вместимости. На Юбилейной площади запланированы аналогичные мероприятия.

«Для обеспечения безопасности жителей и гостей города в праздничные дни помощь сотрудникам полиции будут оказывать народные дружинники. 9 мая на памятнике Победы будет задействовано 100 человек, в вечернее время на Юбилейной площади — 40 членов народной дружин», — рассказал он.

В ходе обсуждения организационных моментов, глава администрации города Пензы подчеркнул, что ветеранов нужно окружить особой заботой и вниманием, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«За каждым ветераном закрепить ответственных лиц, которые будут сопровождать главных героев праздника на протяжении всех событий, от дома до дома», — поставил задачу Виктор Кувайцев.