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ЦБ переведет систему передачи платежей на блокчейн в 2019 году

4 мая в 10:05 74 просмотра
(СПФС) на блокчейн в 2019 году. Об этом сообщают «Известия».

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Центробанк планирует перевести систему передачи финансовых сообщений (СПФС) на блокчейн в 2019 году. Об этом сообщают «Известия».

Предполагается, что блокчейн поднимет уровень защиты финансовых трансакций и обеспечит их максимальную прозрачность — данные из распределенного реестра удалить невозможно, а информация будет обновляться автоматически. Отмечается, что такая мера значительно повысит интерес к российскому аналогу SWIFT.

«Применение технологии блокчейн, несомненно, повысит уровень защиты СПФС по отношению к хакерским атакам. Это особенно актуально с учетом того, что ряд банков, в том числе и российский «Глобэкс», стали жертвами хакерских атак через систему SWIFT», — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, стоимость одного сообщения через СПФС составляет около 1,5−2 рублей, в то время как тариф на передачу через SWIFT варьируется в районе 0,03−0,05 евро.

Однако пока неизвестно, будет ли Банк России использовать собственную разработку на блокчейне или же существующую платформу Etherium для СПФС.


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