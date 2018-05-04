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Губернатор пообщался с представителем «Бездомного полка»

4 мая в 10:39 536 просмотров
«Сезон уДачи» (0+) губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался с представителем обманутых дольщиков, которые каждый день проводят одиночные пикеты у правительства региона и называют себя «Бездомным полком».

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4 мая после посещения ярмарки «Сезон уДачи» (0+) губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался с представителем обманутых дольщиков, которые каждый день проводят одиночные пикеты у правительства региона и называют себя «Бездомным полком».

Мужчина пожаловался на то, что у него — ипотека и он вынужден снимать жилье, пока строительство его дома на ул. Тернопольской заморожено. Иван Белозерцев сказал, что власть делает все возможное, чтобы помочь дольщикам, попавшим в трудную ситуацию.

В настоящее время, пояснил губернатор, завершается разработка закона, по которому помощь будет оказана малообеспеченным гражданам, не имеющим никакого жилья и вынужденным его арендовать при наличии ипотечного кредита.

Кроме того, продолжаются переговоры с потенциальными новыми застройщиками незавершенных домов. Их вход на строительные объекты будет возможен после завершения определенных законом процедур по банкротству компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд».

Подробнее о принимаемых мерах, «замороженных» домах и степени их готовности можно прочитать ТУТ и ТУТ.

Фотография: Фото Галины Поповой

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