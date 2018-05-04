Белозерцев предложил провести в Пензенской области День винограда

Глава региона пообщался с пензенскими предпринимателями, обсудил вопросы грантовой поддержки. По его словам, подобных мероприятий в регионе должно быть как можно больше: это полезно и для бизнесменов, и для горожан.

По словам губернатора, на ярмарке представлен широкий ассортимент товаров, что стимулирует здоровую конкуренцию среди предпринимателей и дает горожанам большой выбор товаров.

Губернатор отметил, что в Пензенской области может появиться новый сельскохозяйственный праздник.

«Нужно больше проводить таких ярмарок. Наш известный предприниматель, у которого растет свыше 240 сортов винограда, предложил сделать в Пензенской области День винограда. Почему нет? Многим, кто выращивает виноград, мы предоставим площадки. Это будет и для них хорошо, и для горожан», — рассказал он.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с началом дачного сезона и пожелал богатого урожая.

Ярмарка проработает два дня. Подробнее узнать об ассортименте товаров, представленных на ней, можно здесь.