В Пензенской области от укусов клещей пострадали 24 человека

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило о результатах мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, которые они переносят.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 23 человека, пострадавших от их укусов, семь из них — дети до 14 лет. В больницах в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 3 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 24 клеща, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в двух из них.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за январь-март были диагностированы четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Пензы. Все случаи произошли с длительной инкубацией, люди заразились в сезон 2017 года.