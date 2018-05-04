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В Пензенской области от укусов клещей пострадали 24 человека

4 мая в 10:25 314 просмотров
, которые они переносят.

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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило о результатах мониторинга за нападениями клещей и инфекциями, которые они переносят.

С начала сезона активности клещей в медучреждения области обратились 23 человека, пострадавших от их укусов, семь из них — дети до 14 лет. В больницах в отношении всех обратившихся приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 3 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 24 клеща, снятых с людей. Возбудителей инфекции нашли в двух из них.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за январь-март были диагностированы четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Один случай — у жителя Пензенского района, три — у жителей Пензы. Все случаи произошли с длительной инкубацией, люди заразились в сезон 2017 года.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8-482613/

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