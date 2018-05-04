Пензенец станет главным тренером сборной России по дзюдо-ката

Инициатива назначения принадлежит руководству Федерации дзюдо России. Кандидатуру уже согласовали.

Эдуард Копылов — мастер спорта РФ, тренер КСОШ, судья международной категории по дзюдо-ката, 4 дан. Занимается олимпийским видом спорта с восьми лет. В 2009 году создал в Пензе фонд развития дзюдо «Яма Араши», а через два года возглавил региональную федерацию.

На новой должности пензенец будет делать ставку на развитие массового спорта, так как считает, что спорт высших достижений невозможен без формирования кадрового резерва и профподготовки спортсменов, которая начинается в детских секциях, сообщает пресс-служба региональной федерации дзюдо.