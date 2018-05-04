Как в Пензе отпразднуют День Победы? План мероприятий

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев рассказал о том, как преобразится территория города к празднику.

«В 2016 году создали сквер «Журавли», в 2017 — сквер «Бессмертного полка». Сейчас там любят отдыхать горожане. В 2018 мы планируем обустроить территорию возле памятного знака, который находится у поселка Монтажный, оттуда направлялись военные части на фронт. В честь истории Селиктинского гарнизона мы решили эту территорию реконструировать. Не все получится сделать в этом году, но мы будем развивать ее, потому что Пенза связана с этим местом», — сообщил мэр.

По его словам, в мероприятиях (0+) у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев будут задействованы около тысячи представителей хореографических коллективов и порядка 150 курсантов.

Начальник городского управления культуры Вера Фейгина отметила, что мероприятия (0+), посвященные Дню Победы, уже начались: например, 3 мая стартовал проект «Звени, наша песня, победным салютом», в рамках которого более тысячи разновозрастных участников поют песни военных лет.

Формирование колонны Бессмертного полка 9 мая начнется с 9 утра на ул. Коммунистической, в 10 часов пройдет благодарственный молебен в часовне Архангела Михаила на проспекте Победы. В 10.30 стартует движение колонны по традиционному маршруту, а в 11.30 — митинг возле памятника Победы и парад артиллеристов.

С 14 до 16 часов состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А в 18.50 в Пензе пройдет акция «Минута молчания», главными точками ее проведения станут памятник Победы и Юбилейная площадь.

В 20.30 возле здания филармонии начнется театрализованное музыкальное представление в рамках проекта «Народный театр — народной победе» по мотивам военной поэзии Владимира Высоцкого, а в 22.00 для пензенцев прогремит фейерверк.