В Пензе подъезды к памятнику Победы перекроют большегрузами

В Пензе сделают все возможное, чтобы празднование Дня Победы прошло без ЧП и нарушений. О том, какие меры будут приняты для обеспечения безопасности граждан, 4 мая рассказали в горадминистрации.

По словам руководителя отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Олега Викулова, 9 Мая будут задействованы более 600 полицейских и около 200 народных дружинников.

«У памятника Победы будут выставлены турникеты, организованы четыре пункта досмотра, также все подъездные пути к памятнику будут перегорожены большегрузным транспортом, автобусами. На Юбилейной площади также будут работать металлодетекторы. Те, кто откажется проходить досмотр или придет в состоянии алкогольного опьянения, допускаться на мероприятия не будут», — сообщил он.

Также в местах проведения праздника ограничат продажу алкоголя, добавила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства города Ольга Жовтяк.

«Речь идет об ул. Ворошилова, Коммунистической, пр. Победы. Вечером продажу ограничат у Юбилейной площади», — пояснила она.