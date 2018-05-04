Пензенец в составе сборной выступит в Дании на ЧМ по хоккею
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
После салюта 9 Мая пензенцев доставят домой полсотни автобусов
Отсутствие культуры у пензенцев назвали основной причиной пожаров
Пензенские пенсионеры посоревнуются в компьютерном многоборье
В Пензе на 9 мая отменят три троллейбуса
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Как в Пензе отпразднуют День Победы? План мероприятий
В Кузнецком районе несовершеннолетняя нюхала газ с взрослой подругой
Twitter рекомендовал пользователям сменить пароли
Губернатор пообщался с представителем «Бездомного полка»
Белозерцев предложил провести в Пензенской области День винограда

В Пензе подъезды к памятнику Победы перекроют большегрузами

4 мая в 12:18 418 просмотров
, чтобы празднование Дня Победы прошло без ЧП и нарушений. О том, какие меры будут приняты для обеспечения безопасности граждан, 4 мая рассказали в горадминистрации.

" data-title="В Пензе подъезды к памятнику Победы перекроют большегрузами — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе сделают все возможное, чтобы празднование Дня Победы прошло без ЧП и нарушений. О том, какие меры будут приняты для обеспечения безопасности граждан, 4 мая рассказали в горадминистрации.

По словам руководителя отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями Олега Викулова, 9 Мая будут задействованы более 600 полицейских и около 200 народных дружинников.

«У памятника Победы будут выставлены турникеты, организованы четыре пункта досмотра, также все подъездные пути к памятнику будут перегорожены большегрузным транспортом, автобусами. На Юбилейной площади также будут работать металлодетекторы. Те, кто откажется проходить досмотр или придет в состоянии алкогольного опьянения, допускаться на мероприятия не будут», — сообщил он.

Также в местах проведения праздника ограничат продажу алкоголя, добавила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства города Ольга Жовтяк.

«Речь идет об ул. Ворошилова, Коммунистической, пр. Победы. Вечером продажу ограничат у Юбилейной площади», — пояснила она.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...