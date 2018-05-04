Пензенцы смогут бесплатно посмотреть театральную постановку о войне

В Пензе 5, 6 и 9 мая на площади перед драмтеатром покажут музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть…» (12+).

Эта постановка — творческая инициатива актеров драмтеатра. В программу вошли стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Николая Доризо, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко, песни Анатолия Новикова, Матвея Блантера, Константина Листова, Василия Соловьева-Седого на слова Льва Ошанина, Михаила Исаковского, Алексея Суркова, Алексея Фатьянова и других поэтов и композиторов, писавших о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Главными зрителями своей новой работы театр видит молодое поколение, которое должно знать правду о суровых днях Великой Отечественной войны и о том, что значила Победа в 1945-м для страны и для всего мира.

Начало — в 20.00.