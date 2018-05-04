Пензенец в составе сборной выступит в Дании на ЧМ по хоккею
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцам представят композицию посвященную Победе
В Пензе подвели итоги школьного конкурса профмастерства
Почему реформы образования нуждаются в доработке. Интервью со Станиславом Климиным
Как выглядит пензенский Jazz May в цифрах?
В Спутнике созданы все условия для воспитания детей
Пензенский хор вышел в финал всероссийского фестиваля
Топ-5 нововведений Jazz May-2018
В Пензе открылась выставка «Сто мгновений прекрасного»
Специалисты из Москвы оценили пензенскую методику обучения учителей
Юные пензенцы выступят на робототехнической олимпиаде в Татарстане

Пензенцы смогут бесплатно посмотреть театральную постановку о войне

4 мая в 12:26 296 просмотров
, 6 и 9 мая на площади перед драмтеатром покажут музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть…» (12+).

" data-title="Пензенцы смогут бесплатно посмотреть театральную постановку о войне — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 5, 6 и 9 мая на площади перед драмтеатром покажут музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть…» (12+).

Эта постановка — творческая инициатива актеров драмтеатра. В программу вошли стихи Константина Симонова, Александра Твардовского, Николая Доризо, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко, песни Анатолия Новикова, Матвея Блантера, Константина Листова, Василия Соловьева-Седого на слова Льва Ошанина, Михаила Исаковского, Алексея Суркова, Алексея Фатьянова и других поэтов и композиторов, писавших о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Главными зрителями своей новой работы театр видит молодое поколение, которое должно знать правду о суровых днях Великой Отечественной войны и о том, что значила Победа в 1945-м для страны и для всего мира.

Начало — в 20.00.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/culture/81946/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...