В Пензе на 9 мая отменят три троллейбуса

О работе общественного транспорта в Пензе 9 мая можно будет узнать по «горячей линии», которую откроют в городской администрации.

Заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушков сообщил, что в День Победы с 8.30 до 16.00 приостановят движение троллейбусов № 1,8 и 9, остальные будут работать по расписанию, но их маршрут будет проложен в обход мероприятий.

«Всю информацию о работе общественного транспорта в этот день мы разместим на сайте администрации, также ее можно узнать по телефону «горячей линии» 20−70−59», — сообщил чиновник.

О том, какие мероприятия запланированы в честь празднования Дня Победы, можно прочитать здесь, об ограничении движения — здесь.