Отсутствие культуры у пензенцев назвали основной причиной пожаров

С 29 апреля по 4 мая произошло 22 пожара, которые унесли жизни двоих людей. Так, 30 апреля в садоводческом обществе «Чайка» случился пожар в дачном домике, в огне погиб 67-летний мужчина.
«Только за выходные случилось 85 загораний сухой травы, в том числе за минувшие сутки — 47. Наиболее сложная обстановка сложилась в Мокшанском, Пензенском и Бессоновском районах. Вчера в Иссинском районе практически отстояли две деревни. Идет сплошной пал, который подходит к деревням. В области — 100 особо опасных населенных пунктов, которые прилегают к лесным массивам», — рассказал Сергей Козлов.
Начальник ГУ МЧС отметил, что основная причина пожаров — отсутствие культуры у людей. Впереди — выходные, и многие уедут на природу. Однако не каждый после отдыха убирает за собой мусор, а это также может стать причиной пожара. Стеклянная бутылка, оставленная в лесу, может стать как увеличительное стекло и спроецировать возгорание от солнечных лучей.
Чтобы предотвратить возникновение пожаров, также необходима постоянная профилактическая работа, подчеркнул Сергей Козлов. В числе положительных примеров в этом направлении он отметил Иссинский район, где каждый житель проявляет бдительность, благодаря этому все загорания ликвидируют на начальной стадии.
Кроме того, в ходе пресс-конференции напомнили, что при несоблюдении требований пожарной безопасности нарушителям грозят штрафы: от 2000 до 3000 руб. — на граждан, от 6000 до 15000 руб. — на должностных лиц и от 150000 до 200000 руб. — на юридических лиц. Если же будет введен противопожарный режим, то суммы увеличатся в два раза.
«Еще раз прошу всех в преддверии выходных и праздников соблюдать правила пожарной безопасности», — обратился к жителям Пензенской области начальник регионального ГУ МЧС России.