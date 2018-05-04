Отсутствие культуры у пензенцев назвали основной причиной пожаров

За последнюю неделю из-за резкого повышения температуры воздуха в Пензенской области возросло число пожаров. Об этом в ходе пресс-конференции 4 мая сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов.

С 29 апреля по 4 мая произошло 22 пожара, которые унесли жизни двоих людей. Так, 30 апреля в садоводческом обществе «Чайка» случился пожар в дачном домике, в огне погиб 67-летний мужчина.

«Только за выходные случилось 85 загораний сухой травы, в том числе за минувшие сутки — 47. Наиболее сложная обстановка сложилась в Мокшанском, Пензенском и Бессоновском районах. Вчера в Иссинском районе практически отстояли две деревни. Идет сплошной пал, который подходит к деревням. В области — 100 особо опасных населенных пунктов, которые прилегают к лесным массивам», — рассказал Сергей Козлов.

Начальник ГУ МЧС отметил, что основная причина пожаров — отсутствие культуры у людей. Впереди — выходные, и многие уедут на природу. Однако не каждый после отдыха убирает за собой мусор, а это также может стать причиной пожара. Стеклянная бутылка, оставленная в лесу, может стать как увеличительное стекло и спроецировать возгорание от солнечных лучей.

«Приведу еще пример. Вчера видел ужасную картину: девушка ехала на машине по улице Измайлова и курила сигарету , затем она повернула к заправке и выкинула на ее территории окурок. Был вынужден подойти к ней. Люди даже не задумываются о последствиях , о том , что в результате беспечности могут пострадать их близкие», — сказал он.

Чтобы предотвратить возникновение пожаров, также необходима постоянная профилактическая работа, подчеркнул Сергей Козлов. В числе положительных примеров в этом направлении он отметил Иссинский район, где каждый житель проявляет бдительность, благодаря этому все загорания ликвидируют на начальной стадии.

Кроме того, в ходе пресс-конференции напомнили, что при несоблюдении требований пожарной безопасности нарушителям грозят штрафы: от 2000 до 3000 руб. — на граждан, от 6000 до 15000 руб. — на должностных лиц и от 150000 до 200000 руб. — на юридических лиц. Если же будет введен противопожарный режим, то суммы увеличатся в два раза.

«Еще раз прошу всех в преддверии выходных и праздников соблюдать правила пожарной безопасности», — обратился к жителям Пензенской области начальник регионального ГУ МЧС России.