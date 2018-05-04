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После салюта 9 Мая пензенцев доставят домой полсотни автобусов

4 мая в 14:06 404 просмотра
, которые придут посмотреть на красочное действо, потом развезут по домам.

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В Пензе 9 Мая фейерверк будет на Юбилейной площади. Горожан, которые придут посмотреть на красочное действо, потом развезут по домам.

Как сообщил 4 мая на пресс-конференции заместитель начальника управления транспорта и связи Пензы Михаил Глушко, для этого будут выделены 48 единиц транспорта.

«Людей доставят по домам в разные районы города. Уже есть схема расстановки, ее опубликуют на сайте горадминистрации. Все будет организовано на должном уровне, как и в прошлые годы», — отметил он.

Фейерверк начнется в 22.00. В связи с этим с 20.00 до 23.00 перекроют ул. Суворова, Некрасова, Толстого.

О плане торжественных мероприятий можно узнать здесь, об ограничении движения — здесь и здесь.


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