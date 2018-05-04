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Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Рассвет»

4 мая в 14:42 606 просмотров
«Рассвет» на улице Калинина нарушаются требования законодательства о пожарной безопасности.

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В пензенском торговом центре «Рассвет» на улице Калинина нарушаются требования законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в здании нет автоматической установки пожаротушения, в подвале отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, на втором и третьем этажах нет второго эвакуационного выхода.

Также лестница от примыкающих коридоров и помещений не отделена противопожарными перегородками, а производственные помещения не отделены от торгового зала. Кроме того, двери не соответствовуют требуемому пределу огнестойкости.

В результате собственнику здания и его генеральному директору торгового центра назначили штрафы — 160 тысяч рублей и 14 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, прокуратура направила в суд иск о запрете по эксплуатации здания торгового центра «Рассвет» до устранения нарушений.

Фотография: скриншот - https://www.google.ru/maps/@53.1644473,45.0044565,3a,72.8y,128.48h,96.43t/data=!3m7!1e1!3m5!1sXQq1FormGtTieaLk1493CA!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DXQq1FormGtTieaLk1493CA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D267.03256%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

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