Российские ученые заставили биться замороженное сердце

Российские ученые впервые восстановили замороженное сердце лягушки в рамках проекта по разработке технологии сохранения тканей и органов человека. Об этом сообщают РИА Новости.

«Фонд перспективных исследований (ФПИ) ведет научные работы по созданию технологии неограниченного по времени сохранения в жизнеспособном состоянии изолированных тканей и органов человека. Предмет нашей особой гордости — это то, что впервые в мире удалось восстановить после хранения в течение 45 суток сердце лягушки, замороженное при температуре минус 196 градусов Цельсия», — рассказал руководитель проектной группы ФПИ, профессор Анатолий Ковтун.

Помимо этого, ученые смогли добиться восстановления функциональной активности изолированного сердца крысы после 24 часов хранения при плюс четырех градусах. После орган пересадили крысам-реципиентам.

По словам Анатолия Ковтуна, существующие технологии позволяют хранить сердце не более шести часов. Он также подчеркнул, что успех работ может произвести научную революцию в восстановительной медицине, так как одной из важных нерешенных проблем является проблема длительной криоконсервации тканей и органов для последующей трансплантации. Ее решение приведет к появлению банков замороженных органов. Это позволит спасти тысячи человеческих жизней.

По его словам, сейчас подтверждены новые методические подходы криоконсервации тканей и органов, позволяющие замораживать органы животных с сохранением их функционального состояния.