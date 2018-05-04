В России предложили сделать Wi-Fi более доступным для сельчан

Депутат Госдумы от Пензенской области, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в работе Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в общественной приемной депутата, участники заседания обсудили совершенствование законодательства в области медицинского обслуживания населения, страховой поддержки сельского хозяйства, рассмотрели меры по противодействию экономическим преступлениям.

«Рассмотренные сегодня вопросы предусматривают разработку автоматизированных систем для таких задач, как оценка качества медицинских услуг и единый учет импортной и отечественной ювелирной продукции, что позволит за счет прозрачности информации гарантировать защиту прав и интересов граждан Российской Федерации», — прокомментировал Леонид Левин.

Депутат также отметил важность инициативы по снижению критерия минимальной численности сельского населения с 250 до 100 человек для обеспечения населенных пунктов Wi-Fi-доступом.

«Еще одна важная тема поднимавшаяся коллегами — это создание дополнительных форм поддержки и преференций отечественной электронной промышленности. Упрощение бюрократических и финансовых аспектов для реализации этих предложений откроет новые возможности развития экономического потенциала регионов нашей страны», — подчеркнул он.