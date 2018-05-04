Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
Посещение липецких лесов ограничат
Команду екатеринбургских хоккеистов усилит капитан французской сборной
В Череповце трибуны стадиона «Металлург» признали опасными
В Сети продают скамейку «Я люблю Саратов»
МРОТ предлагают заменить почасовой оплатой труда
Российские ученые заставили биться замороженное сердце
В России практически вдвое увеличилось число людей с ожирением
ЦБ переведет систему передачи платежей на блокчейн в 2019 году
Tele2 получила две высшие награды Effie
Россияне смогут получать права в МФЦ

В России предложили сделать Wi-Fi более доступным для сельчан

4 мая в 15:48 190 просмотров
, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в работе Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

" data-title="В России предложили сделать Wi-Fi более доступным для сельчан — Пенза-пресс, рунет за день">

Депутат Госдумы от Пензенской области, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в работе Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в общественной приемной депутата, участники заседания обсудили совершенствование законодательства в области медицинского обслуживания населения, страховой поддержки сельского хозяйства, рассмотрели меры по противодействию экономическим преступлениям.

«Рассмотренные сегодня вопросы предусматривают разработку автоматизированных систем для таких задач, как оценка качества медицинских услуг и единый учет импортной и отечественной ювелирной продукции, что позволит за счет прозрачности информации гарантировать защиту прав и интересов граждан Российской Федерации», — прокомментировал Леонид Левин.

Депутат также отметил важность инициативы по снижению критерия минимальной численности сельского населения с 250 до 100 человек для обеспечения населенных пунктов Wi-Fi-доступом.

«Еще одна важная тема поднимавшаяся коллегами — это создание дополнительных форм поддержки и преференций отечественной электронной промышленности. Упрощение бюрократических и финансовых аспектов для реализации этих предложений откроет новые возможности развития экономического потенциала регионов нашей страны», — подчеркнул он.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...