Пензенские студенты отправятся в веломарафон

5 мая 20 пензенских активистов ведущих студенческих отрядов отправятся в областной веломарафон «Во имя Победы» (0+). Мероприятие стартует у Дома молодежи в 10.00.

В первый день марафона студенты доберутся до села Константиновка, 6 мая они окажутся в Воскресеновке, 7 мая — в Кондоле. 8 мая студотрядовцы доедут до Алферьевки, где примут участие в торжественном митинге. Заезд завершится 9 мая в Пензе перед Домом молодежи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В ходе марафона студенты-волонтеры окажут помощь ветеранам и детям Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пенсионерам.

Кроме того, в каждом селе ребята раздадут георгиевские ленточки, проведут патриотические концерты, а также товарищеские спортивные матчи и социально-педагогические мероприятия с местными школьниками. Студенты посетят культурные объекты и достопримечательности, познакомятся с историей и традициями каждого села.