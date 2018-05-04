Стоит ли ждать фееричного финала Лиги Европы УЕФА? Прогноз
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
Рецензия на книгу «LYKKE. В поисках секретов самых счастливых людей»
Простых решений не будет. В Пензе решают судьбу ЖК «Чистые пруды»
Вам будет интересно
Наши новости
В нескольких больницах Пензенской области ввели карантин по кори
Валерий Лидин: «Мы гордимся пензенскими спортсменами»
Прокуратура требует закрыть пензенский торговый центр «Рассвет»
Пенза станет конечной точкой автопробега «Дорогами Бессмертного полка»
После салюта 9 Мая пензенцев доставят домой полсотни автобусов
Отсутствие культуры у пензенцев назвали основной причиной пожаров
Пензенские пенсионеры посоревнуются в компьютерном многоборье
В Пензе на 9 мая отменят три троллейбуса
Где в Пензе ограничат движение 9 Мая. СХЕМА
В Пензе подъезды к памятнику Победы перекроют большегрузами

Пензенские студенты отправятся в веломарафон

4 мая в 16:26 122 просмотра
«Во имя Победы» (0+). Мероприятие стартует у Дома молодежи в 10.00.

" data-title="Пензенские студенты отправятся в веломарафон — Пенза-пресс, рунет за день">

5 мая 20 пензенских активистов ведущих студенческих отрядов отправятся в областной веломарафон «Во имя Победы» (0+). Мероприятие стартует у Дома молодежи в 10.00.

В первый день марафона студенты доберутся до села Константиновка, 6 мая они окажутся в Воскресеновке, 7 мая — в Кондоле. 8 мая студотрядовцы доедут до Алферьевки, где примут участие в торжественном митинге. Заезд завершится 9 мая в Пензе перед Домом молодежи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В ходе марафона студенты-волонтеры окажут помощь ветеранам и детям Великой Отечественной войны, ветеранам труда и пенсионерам.

Кроме того, в каждом селе ребята раздадут георгиевские ленточки, проведут патриотические концерты, а также товарищеские спортивные матчи и социально-педагогические мероприятия с местными школьниками. Студенты посетят культурные объекты и достопримечательности, познакомятся с историей и традициями каждого села.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...