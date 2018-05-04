Автоэкспедиция: Самый большой в России парк

Пятым рекордным объектом на пути пензенской автоэкспедиции, в которой участвует ведущий рубрики «ТВ-Тур» (16+) на телеканале «Экспресс» Денис Симонов стал Кисловодский национальный парк.

Вот что рассказал Денис Симонов об увиденном:

Кисловодский национальный парк (ранее — Курортный парк) — место хорошо известное тем многочисленным отдыхающим, что круглогодично приезжают в Кисловодск на лечение и отдых. Однако далеко не все из них даже за полное время своих неторопливых курортных каникул умудряются посетить все уголки Кисловодского парка. Так как он действительно огромен.

В настоящий момент общая площадь Кисловодского парка составляет 965.8 га. Для сравнения, площадь крупнейшего британского Ричмонд-парка составляет 955 га, а площадь парка Версальского дворца — 800 га. Впрочем, еще относительно недавно парк в Кисловодске был больше — во времена СССР его площадь составляла невероятные 1380 га. Но в процессе «перестройки» 90-х годов более 400 га парковой территории «нашли» себе новых хозяев.

Устройство Кисловодского парка в качестве лечебного, зарождавшегося в предгорьях Главного Кавказского хребта нарзанного курорта, началось в 1823 году командиром Отдельного Грузинского корпуса генералом-лейтенантом Алексеем Петровичем Ермоловым. Затем работы по благоустройству и расширению продолжил князь Михаил Семенович Воронцов. При нем (в 1853 году) была построена хорошо известная даже за пределами КМВ Нарзанная галерея. В 20 веке парк разросся за счет Среднего и Горного парков.

P. S. Друзья, автоэкспедиция «25 рекордных мест России» проходит по плану. Нами посещено уже более 2/3 из запланированных мест. Однако в связи с тем, что нынешняя часть маршрута пролегает по высокогорью Северного Кавказа, связь и, тем более, интернет (который нам так нужен для отчетов), мягко говоря, плоховаты. Поэтому загружать оперативно описания и фото рекордных мест не получалось. Сейчас мы в Дагестане, в Махачкале, так что, думаю, все «долги» по отчетам поездки постараемся выполнить.

Всего команде пензенских путешественников предстоит посетить 25 рекордных мест России. Следите за ними в нашем разделе.