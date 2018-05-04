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Команду екатеринбургских хоккеистов усилит капитан французской сборной

4 мая в 16:37 90 просмотров
«Автомобилист» подписал двух новичков.

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Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал двух новичков.

Состав команды пополнили нападающий Стефан да Коста и защитник Михаил Мамкин.

Стефан да Коста родился 11 июля 1989 года в Париже. На чемпионате мира по хоккею, который сегодня стартует в Дании, он является капитаном французской команды, пишет obltv.ru. Контракт со спортсменом рассчитан на один год.

Михаил Мамкин родился 7 августа 1990 года в Москве, воспитанник «Динамо». Профессиональную карьеру начинал в молодежном «Спартаке». В 2014-м перешел в «Югру», затем — в «Сочи». Соглашение с игроком заключено на два года.


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