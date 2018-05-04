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Пензенец набросился на росгвардейца с молотком

4 мая в 17:14 254 просмотра
, краже и покушении на кражу.

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Жителя Пензы подозревают в избиении росгвардейца, краже и покушении на кражу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, утром 14 января пьяный пензенец решил обворовать автомобиль «ВАЗ-2106», который был припаркован на улице Толстого. Он вытащил из машины две акустические колонки, магнитолу и аккумулятор. Затем мужчина ушел.

После этого, горожанин на улице Герцена увидел машину «ВАЗ-21102» и попытался взять оттуда магнитолу и аудиоколонку, но его остановили росгвардейцы. Тогда мужчина схватил из автомобиля молоток и несколько раз ударил им сотрудника вневедомственной охраны.

После это злоумышленник еще пытался ударить сотрудника Росгвардии ножом, но его «успокоили» и задержали.

Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.


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